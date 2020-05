Une association condamne toute violation du caractÃ¨re sacrÃ© des mosquÃ©es et appelle Ã  rÃ©tablir la priÃ¨re du vendredi

Adrar-Info - L’Association Al-Islah pour la Fraternité et l’Éducation a vigoureusement condamné « toute violation du caractère sacré des mosquées, de leurs visiteurs et de leurs imams ». Elle a appelé à « la conduite des affaires par la sagesse et les conseils plutôt que par des méthodes de violence et de force ».



L’association a également appelé le gouvernement « à rétablir les prières du vendredi d’une manière qui ne viole pas les procédures de sécurité et qui mette fin à cette suspension affligeante des prières collectives, ne serait-ce que dans certaines mosquées spécifiques».



L’association présidée par Cheikh Ahmed Jiddou Ould Ahmed Bahi a également appelé tous les citoyens à respecter les décisions de l’autorité, visant à se protéger contre l’épidémie de Corona, rappelant qu’il a été confirmé que la meilleure chose à faire est de se conformer aux instructions de l’Islam, en cas d’épidémies, qui sont : l’hygiène, l’isolement et le rester chez soi.



L’association a évoqué la survenue de "violations dans l’application de l’ensemble des procédures de précautions", ajoutant que ces violations « étaient plus graves au niveau des marchés, des banques et des moyens de transport ».



Elle a ajouté cependant, qu'"il a été noté que les comportements des éléments des forces de sécurité vis à vis de certaines mosquées et certains imams sont injustes, étranges et contraires aux valeurs de la religion, des coutumes et des lois. Mieux ! contraires aux bons offices du gouvernement. »



L’association a affirmé que « les mosquées sont des lieux sacrés et qu’il est interdit de les prendre d’assaut sous quelque prétexte que soit. Leurs visiteurs ont une excuse jusqu’à ce qu’ils quittent ce lieu sacré. Quiconque veut les humilier s’expose à l’humiliation par Dieu. »



