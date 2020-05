CommuniquÃ© sur les RÃ©sultats partiels du Concours 2020 dâ€™entrÃ©e Ã  Polytechnique Paris (X)

IPGEI - Les résultats partiels du concours 2020 d’entrée à l’Ecole Polytechnique de Paris organisé les 13 et 14 Mars 2020 à Nouakchott ont été publiés il y a une semaine environ.



Huit élèves de l’Institut Préparatoire aux Grandes Ecoles d’ingénieurs (IPGEI) de Nouakchott sont déclarés admissibles. Les épreuves orales seront organisées dés que la situation sanitaire internationale liée au COVID-19, en particulier en France et dans les pays francophones abritant le concours, le permettra.



Signalons qu’au total 233 candidats issus de Classes Préparatoires dites « émergentes » de six pays répartis sur 4 centres se sont inscrits au concours. 57 candidats ont été déclarés admissibles :



-Centre de Beyrouth : 16



-centre de Nouakchott : 8



-centre de Yaoundé : 16



-centre de Yamoussoukro qui regroupe des candidats issus de trois pays : 17 ainsi répartis



Bénin :3



- Guinée :1



-Cote d’Ivoire :13



Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication félicite les élèves admissibles et leur demande de redoubler d’efforts, malgré les circonstances difficiles que vit le pays actuellement, pour franchir la dernière marche du concours.



Le Commandement de l’Ecole Supérieure Polytechnique, la Direction de l’IPGEI et le personnel enseignant restent tous mobilisés pour les accompagner à atteindre cet objectif.



Il est à signaler qu’en raison de la situation sanitaire actuelle, seul le concours d’entrée à l’Ecole Polytechnique de Paris a pu se tenir in extrémis juste avant le confinement généralisé.



Tous les autres concours internationaux auxquels nos élèves assistent régulièrement au mois d’Avril /Mai depuis 3 ans maintenant, ont été reportés sine die et les épreuves orales annulées. C’est le cas notamment pour :



-le concours commun des Instituts nationaux polytechnique –CCINP (plus de 30 écoles d’ingénieurs françaises) reporté au 2 Juillet 2020



-le Concours Commun Mines Ponts –CCMP (une vingtaine d’écoles françaises de Mines, de Ponts et de Télécoms) reporté au 8 Juillet 2020



-le concours BECEAS (Ecoles françaises d’Actuariat et de Statistiques) reporté au 20 Juin 2020.



Les nouvelles dates ainsi que les formats d’autres concours d’Ecoles de la sous- Région (Ecole Centrale de CASABLANCA, Ecole des Mines de Ben Guerir au MAROC, Ecoles d’ingénieurs de Tunisie, Ecoles de Statistiques de Dakar/Yaoundé/Abidjan) seront annoncés prochainement.



Il y a lieu en outre de signaler que depuis le 23 Mars, l’IPGEI, à l’instar des autres composantes de l’ESP, a basculé tous ses cours en mode enseignement à distance. Ainsi donc, les 130 élèves de deuxième année de l’Institut continuent à se préparer au concours national d’ingénieurs de Mauritanie(CNIM) initialement prévu au 1er Juin 2020 et qui permet l’accès au cycle d’ingénieurs de l’ESP et de l’Académie Navale.



DIA Amadou Tidjani



Directeur de l’IPGEI













