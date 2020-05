SantÃ© : une clinique mobile pour la commune de Ndiago

SOS Pairs Educateurs - Avec l’appui de BP et ses partenaires et en collaboration avec la Commune de N’Diago et la Moughataa de Keur- Macène, l’Association SOS Pairs Educateurs met à la disposition des populations de la Commune de N’Diago (environ 40 villages) une clinique mobile suffisamment équipée pour bien faire sa mission.



Il s’agit d’un véhicule tout-terrain (4x4) qui répond aux exigences climatiques et géographiques du terrain. La commune de N’Diago se trouve dans une aire protégée où les considérations environnementales du Parc National de Diawling empêchent la construction des routes bitumées.



Cette clinique mobile est en mesure d’offrir les services de santé qui suivent :



► Les soins primaires de santé dans les villages qui manquent de structures médicales ;



► Les consultations prénatales (CPN) ;



► Les accouchements sous l’assistance d’agents de santé agréée ;



► Les évacuations d’urgence ;



► Campagnes médicales spécifiques



► L’assistance au poste de santé de la commune en matériel et ressources humaines en cas de besoins



► La mise à disposition des médicaments contre les maladies chroniques, telles que le diabète et l’hypertension artérielle.



Il est à rappeler que la Commune de N’Diago dispose d’un seul centre médical de catégorie ‘A’ et de 5 points de santé pour servir 40 villages. Ainsi, vu son caractère mobile, cette clinique joue un rôle primordial dans la complémentarité fonctionnelle entre les différentes structures de santé pour mieux servir les populations rurales.



La mise en œuvre de cette approche a été préparée, il y a un an, par le recrutement et la formation de 30 relais communautaires dans plusieurs domaines de la santé :



• Les techniques de CCC en matière de santé et la sensibilisation sur la santé de base ;



• Le suivi et l’accompagnement des femmes enceintes ;



• La lutte contre le Sida et les IST ;



• La lutte contre la malnutrition chez les enfants ;



• Et bientôt, ils bénéficieront d’une formation sur les premiers secours d’urgences



La dispersion géographique de ces relais communautaires permet de couvrir tous les villages de la Commune.



Il s’y ajoute la mise en place d’un Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU), pour les services téléphoniques prépayés, permettant à tous les relais communautaires, techniciens du projet et l’équipe médicale d’échanger en temps réel et d’appeler la clinique mobile en cas d’urgence partout dans la Commune.



Parmi les objectifs principaux de cette activité, dans le cadre de notre projet, la garantie à toutes les femmes enceintes de la Commune de N’Diago, au minimum trois consultations prénatales (CPN) au cours de la grossesse, en plus de les assuré un accouchement, sous l’assistance d’un agent de santé qualifié.



D’autre part, et en plus du soutien à la politique nationale visant à rapprocher les services de santé publique des populations, cette initiative vient à point nommé, dans un contexte de pandémie de Coronavirus, où les populations s’éloignent des postes de santé, par crainte de contamination.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité