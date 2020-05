Lutte contre le terrorisme : plus de 127 milliards de F pour les pays du G5 Sahel

Cameroon Tribune - Ces financements additionnels de l’Union européenne vont servir au renforcement de la capacité des troupes des cinq Etats de la région afin de réduire la menace terroriste.



La réunion tenue mardi dernier en visioconférence entre les dirigeants du G5 Sahel et ceux de l’Union européenne (UE) sur les actions concrètes à mener dans le cadre du renforcement des capacités des troupes de ces pays contre le terrorisme s’est achevée sur une note de satisfaction.



L’UE a annoncé la mise à disposition d’un appui additionnel de 194 millions d’euros, soit environ 127,256 milliards de F, en faveur du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad confrontés à la menace terroriste.



« Nous avons annoncé 194 millions d'euros additionnels pour renforcer les forces de sécurité et de défense intérieure et accélérer le redéploiement de l’Etat et la délivrance de services de base dans les zones fragiles », a souligné l'Espagnol Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, sur son compte Twitter. Au cours des six dernières années, l’UE a débloqué 4,5 milliards d'euros, soit près de 3 000 milliards de F, à la région.



Au cours de leurs échanges, les participants ont formellement lancé la coalition pour le Sahel. « La pandémie de Covid-19 ne peut nous faire oublier à quel point la situation se détériore sur tous les fronts, dans une région dont les défis sont aussi les nôtres », a-t-il poursuivi.



Mais, les pays du G5 Sahel et l’Union européenne entendent porter plus d’attention dans la région dite des « Trois frontières » entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, devenue un véritable sanctuaire pour terroristes et trafiquants de divers ordres. Par la même occasion, les dirigeants du G5 ont également plaidé en faveur d’une « annulation pure et simple de la dette africaine » dans le but de permettre aux Etats du continent de pouvoir faire face à la pandémie du Covid-19.



« Nous sommes convenus de mener le débat sur cette demande au sein de l'Union européenne et avec d'autres partenaires internationaux », a expliqué Charles Michel, président du Conseil européen. La prochaine réunion qui est prévue au cours des trois prochains mois par vidéoconférence permettra de faire le point sur cette sollicitation.













