JournÃ©e mondiale de la presse : le message du prÃ©sident Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a félicité dimanche dans un tweet la presse nationale à l’occasion de la célébration de la journée internationale de liberté de presse.



Voici le texte de ce tweet :



"En cette journée internationale de la liberté de presse, je félicite les journalistes qui ont un rôle éminent dans la lutte contre le covid-19.



Notre volonté est de renforcer la liberté de presse par la concertation entre acteurs, pour développer et professionnaliser les médias".