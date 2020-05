COVID-19/Maire de Rosso : les populations appellent Ã  davantage de soutiens ...

Tawary - A l’occasion du lancement du programme de collecte et traitement des ordures ménagères dans 33 communes du pays, le maire de la commune de Rosso, M.Bamba Ould Daramane, a déclaré, samedi 2 Mai, dans un mot, qu’il a prononcé devant le ministre de l’intérieur et de la décentralisation et celui de l’Emploi, de la jeunesse et des sports et des autorités administratives qu’une grande partie des habitants exerçaient des activités liées principalement à la frontière et au commerce.



De ce fait, beaucoup d’entre eux ont été touchés par les mesures relatives au plan riposte imposées par le gouvernement contre la pandémie du covid-19.



Toujours dans ce contexte, il a souligné que les franges vulnérables de cette population attendent avec impatience des activités alternances et génératrices de revenus pour qu’elles puissent s'acquitter de leurs charges quotidiennes. Cependant, dira le maire, en cette situation actuelle, les populations appellent à plus de soutiens et d'activités rentables.



La situation d’une ville comme Rosso exige un soutien de la part du gouvernement du fait qu’elle accueille chaque jour des milliers de visiteurs venus des quatre coins de la Wilaya et d’ailleurs, ce qui exige l’hygiène et la salubrité, a-t-il expliqué. Rosso s’ouvre sur le monde et elle doit être accueillante, martela le Maire.



En somme, le maire Bamba Ould Daramane a dit que la commune de Rosso est en mesure d’exécuter toutes les mesures nécessaires pour le nettoyage et le traitement des ordures ménagères suivant les normes techniques et sanitaires.













