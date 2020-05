Un policier qui tentait de s'infiltrer

Zouerate Média - La sureté en service au niveau de Zouerate a reconduit un policier vers Nouakchott, après sa tentative de s’infiltrer illégalement dans la citée minière mauritanienne.



Le flic a été arrêté par le poste de contrôle de la sureté en faction à l’entrée de la ville, exigeant une autorisation officielle pour le laisser continuer sa route. Le retour du flic dans la capitale s’est effectué à l’aide du même moyen de transport à bord duquel il voyageait.



Le flic opère à la DGSN, mais ne dispose pas d’autorisation de déplacement entre les deux villes.



Par Zouerate Media,

Traduit de l'Arabe par Cridem













