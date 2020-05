Zouerate : immobilisation de deux bus pour complicitÃ© dâ€™infiltration

Toutes les astuces et ruses sont bonnes en cette période de Coronavirus pour violer les mesures préventives prises par les autorités, en particulier celles qui se rapportent à l’infiltration transfrontalière ou interrégionale des individus.



Nos confrères de Zouerate Media ont révélé samedi 2 Mai un cas du genre qui a conduit à l’immobilisation par la police de deux bus appartenant à un homme d’affaires, pour complicité d’infiltration de deux personnes se passant pour des aide-chauffeurs.



La police a constaté que l’assistant de l’un des chauffeurs n’était pas le même individu enregistré au cours de la dernière navette entre Nouakchott et Zouerate, sachant que le poste de contrôle avait bien noté toutes ses données personnelles, explique Zouerate Media.



Suspectés de complicité pour infiltration ainsi que d’avoir réussi à faire entrer illégalement une troisième personne à Zouerate, dans le nord du pays, les deux bus ont été sommés de s'immobiliser.



L’infiltré et faux aide-chauffeur entré dans la cité minière a été appréhendé et reconduit vers Nouakchott, révèle Zouerate Media.



Par La rédaction de Cridem, avec Zouerate Media

