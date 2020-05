PandÃ©mie Covid-19 Mauritanie : alerte Ã  la famine Ã  lâ€™Est du pays

Kassataya - La crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 pourrait avoir des conséquences dramatiques dans les régions et particulièrement à l’Est du pays qui souffre non seulement des effets de la sécheresse persistante des dernières années mais aussi de la disparition de petits métiers dont dépendait les populations fragiles pour survivre.



C’est un parlementaire mauritanien qui tire la sonnette d’alarme ce début de semaine à Nouakchott pour que le gouvernement vienne en aide ces couches fragiles dans les régions de l’Est du pays. La fermeture des frontières avec le Mali est un véritable casse-tête pour les éleveurs pour la transhumance de leur bétail.



Le monde rural attend avec impatience la concrétisation du plan pour les éleveurs, annoncé par le président mauritanien dont le montant est fixé à 2 milliards d’ouguiya. Et le manque d’eau potable dans les grandes agglomérations devient un calvaire pour les habitants surtout dans cette période de Ramadan.



Cette situation grave touche toutes les municipalités dans cette partie Est du pays et pourrait conduire à la famine si les autorités de Nouakchott n’interviennent pas le plus rapidement. L’impact socio-économique que pourrait avoir le Covid-19 est inestimable.



Cherif Kane









