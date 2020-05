La police des crimes Ã©conomiques envisage de convoquer Ould Hademine et Moukah (sources)

Taqadoumy – Des sources au sein de la police chargée des crimes économiques et financiers évoquent l’intention de cette dernière de convoquer l’ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine, afin de l'interroger sur plusieurs dossiers de corruption relevant de ses deux périodes à la tête du ministère de l’équipement et des transports puis de la Primature.



Les dossiers objet de l’interpellation de l’ex Chef du gouvernement comptent entre autres l’extension du port de Nouakchott, le marché de l'aéroport international Oumtousny de Nouakchott ainsi que des marchés annexes se rapportant à la réalisation de routes et à leur entretien.



Ould Hademine avait été déjà entendu par la commission d’enquête parlementaire sur des dossiers de corruption, dans lesquels il est suspecté d’être impliqué.



Il est prévu également que le directeur au sein de la SOGEM relevant de l’OMVS Bamba Ould Moukah soit convoqué afin d’être entendu, à la suite d’une plainte portée contre lui par l’organisation et relative à sa gestion.



Par Taqadoumy,

Traduit de l’Arabe par Cridem













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité