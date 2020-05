Contre vents et marrÃ©es, la Marmite du Partage continue de penser aux dÃ©munis |Photoreportage

Marmite du Partage - Pour sa 9ème Édition, l'organisation humanitaire La Marmite du Partage a encore répondu présent à l'appel des démunis surtout en cette période très difficile.



Marqué par les mesures exceptionnelles que l’Etat a prises pour prévenir et lutter contre le COVID 19, la marmite, comme à son habitude, a su s’adapter pour partager et offrir le minimum aux démunis durant cette période bénie du ramadan.



Ainsi, malgré les difficultés économiques et le danger sanitaire imposés par le Coronavirus, les jeunes bénévoles de la marmite du partage, ont pu collecter des moyens alimentaires, pour les distribuer aux démunis mais surtout aller à la rencontre des démunis vivant dans des quartiers précaires et partager avec eux un sourire et surtout un ftour.



Plus de 200 kits alimentaires seront distribués durant toute la période du ramadan et dans des zones différentes. Imbue de leur savoir faire acquis durant quelques années de terrain, les bénévoles vont sillonner les quartiers précaires afin de les proposer du boire et à manger et nous pouvons rêver de les offrir un jour un toit.



Pour cette jeunesse conscience et patriotique servir est un réel plaisir et surtout une envie humaine d'assister son prochain. L’envie d’avoir envie et surtout de donner envie aux autres de nous rejoindre afin de nous perfectionner car tout travail est perfectible.



La. Marmite du partage pour sa 9e Édition, a d'abord mené des activités en partenariat avec le Ministère de l'emploi de la Jeunesse et des sports et ensuite conduit seule ses activités habituelles de distributions alimentaires aux familles.



Malgré aussi les mesures barrière, l'interdiction des rassemblements, la marmite du partage par son expérience a su livrer des colis alimentaires aux familles démunies sans attirer des foules, ni rassemblement.



La stratégie mise en avant est la mise en place d'équipes de 6 personnes qui ont fait des distributions en mode équipe rotation.



Ainsi, seulement, pour la journée du 2 mai, plus de 100 kits alimentaires ont été déposés dans des familles vulnérables, à Dar Beyda, Arafat Mssid Nour, Pk et Lemgueytti Dar Naim.



Les semaines prochaines, Sebkha, El Mina et Toujounine recevront leur kit.



----







Avec Cridem, comme si vous y étiez...