Coupure de courant Ã  Aioun : les populations vivent au rythme des dÃ©lestages

Tawary - Les Aiounois vivent au rythme des délestages depuis le début du mois béni. Tous les quartiers de la ville sont touchés par ces coupures dès fois prolongées et qu’un agent de la représentation locale de la société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) explique par une panne au niveau des groupes et des poteaux électriques surchargés.



Beaucoup de quartiers de la ville d’Aioun vivent des coupures récurrentes d’électricité de jour comme de nuit. "C’est un rythme que nous vivons chaque mois du ramadan et pendant l’hivernage", raconte un commerçant.



'Cette panne a causé des désagréments aux populations qui perdent non seulement leurs denrées périssables conservées dans leurs frigos et autres, mais commencent à se passer de téléphones et d'ordinateurs qui commencent à se décharger', explique une femme.



Toutefois, le responsable de la représentation de la Somelec n’a réagi pour résoudre ce problème qui trop duré, martèle un épicier, qui dit avoir perdu une importante de poulets et autres produits.



Les perturbations au niveau de l’électricité sont aussi le plus souvent suivies des coupures en eau en cette période du ramadan et de forte canicule, selon Aichetou.



N.A correspondant à Aioun









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité