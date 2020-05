Aide financiÃ¨re de lâ€™ambassade de Mauritanie Ã  Dakar pour les malades mauritaniens en traitement au SÃ©nÃ©gal

Sahara Médias - L’ambassade de Mauritanie eu Sénégal a annoncé avoir mis en place une commission destinée à aider les malades mauritaniens en traitement au Sénégal, grâce à l’octroi de montants financiers, notamment pour les cas les plus difficiles.



Dans un communiqué qu’elle a publié, l’ambassade révèle avoir procédé à un recensement des personnes visées établi à près de 300 cas, finalement réduit à 127 personnes après l’examen des dossiers médicaux et leurs pièces d’identité.



Le communiqué ajoute que deux options s’offraient à l’ambassade, la première la location d’un bâtiment pour y héberger ces personnes, la seconde leur octroyer des montants financiers.



Face aux risques que constitue le séjour dans le même environnement d’autant de personnes en cette période d’isolement, mais aussi la volonté de certaines personnes déjà hébergées par des proches ou des amis, l’ambassade a fait le choix de distribuer aux personnes recensées des montants financiers.









