Covid 19: La CVE au chevet des populations dÃ©munies [PhotoReportage]

CVE - La Coalition Vivre Ensemble (CVE ) présidée par Dr KANE Hamidou Baba, a poursuivi ce mardi 5 mai 2020 sa campagne de distribution des kits alimentaires au profit des populations nécessiteuses.



Cette opération, entamée pour Nouakchott, qui concernait les moughatas de Tevragh Zeina, ksar et Teyaret, clôture l'initiative lancée les 22 et 23 avril au siège central du MPR et qui avait touché les bénéficiaires relevant des Moughatas de Riyadh, Sebkha, El Mina, Dar Naim, Toujounine et Arafat.



Ce mardi 5 mai 2020, la Coalition Vivre Ensemble , sur instruction de son président, Dr KANE Hamidou Baba, a étendu son assistance alimentaire aux foyers religieux, tous aussi, rudement affectés par les effets néfastes de cette pandémie.



Après Nouakchott, la CVE engagera des actions similaires de solidarité agissante dans certaines localités de l'intérieur du pays.



La CVE, tout en remerciant les bonnes volontés dans cette première phase de collecte, exhorte tous ses sympathisants, d'ici et de la diaspora, à ne ménager aucun effort pour participer à ce grand élan de solidarité nationale.



Ce sacrifice est d'autant plus salvateur,que sa réussite constitue un sacerdoce et un défi à relever. Il y va de notre commune volonté de vouloir vivre ensemble, surtout en cette période si difficile pour beaucoup de nos concitoyens.



Pour rappel, le Président KANE Hamidou Baba avait instruit la direction de continuer cet élan de solidarité agissante et cette assistance aux plus démunis tant que durera cette pandémie.



-------



























Commission com de la CVE









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité