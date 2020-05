L'UE prÃ©voit une rÃ©cession

Euronews - La Commission européenne sonne l'alarme, s'attendant à une récession qualifiée d' "historique" dans l'Union européenne cette année : elle prévoit une chute record du PIB de 7,7% en zone euro, mais un rebond de 6,3% en 2021.



Le Commissaire européen à l'Economie, l'Italien Paolo Gentiloni, a déclaré ce mercredi : "L'Europe fait face à un choc économique sans précédent depuis la grande dépression (de 1929)".



Frappés de plein fouet par les conséquences économiques de la crise du coronavirus, les pays qui devraient connaître les pires récessions en 2020 sont la Grèce (-9,7%), l'Italie (-9,5%) et l'Espagne (-9,4%), tout trois très dépendants des sommes rapportées par le tourisme.



Touristique mais aussi industrielle, la France ne s'en sort guère mieux avec une récession attendue de 8,2% en 2020, puis un rebond de 7,4% en 2021.













