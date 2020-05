Mauritanie/Football : les mesures exceptionnelles pour une reprise en septembre

Africa Top Sports - La Mauritanie ne compte pas annuler sa saison. A l’issue d’une rencontre de son comité exécutif mardi, la fédération décide de reporter ses championnats à septembre.



La décision phare reste donc la reprise du Championnat National de Super DI en Septembre de cette année. Ceci pour déterminer le champion et le reste du classement avant le démarrage de la saison sportive 2020-2021, prévu en Octobre 2020.



Par ailleurs, les compétitions nationales de petites catégories U12, U13, U15, U17, U20, les compétitions du football féminin et la Coupe Nationale, édition 2020 sont annulées.



Puis la FFRIM octroie plus de 3 millions de dollars aux différents acteurs. Ligues régionales, clubs, joueurs, entraineurs, arbitres, employés de la fédération, tous pourront passer à la caisse pour mieux vivre la période de coronavirus.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité