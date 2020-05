CommuniquÃ© Commission chargÃ©e de la Gestion et de la Distribution du Fonds dâ€™Appui public Ã  la Presse privÃ©e

HAPA - La Commission chargée de la Gestion et de la Distribution du Fonds d’Appui public à la Presse privée s’est réunie le vendredi 10/04/2020 dans les locaux de la Haute Autorité de presse et de l’audiovisuel en vue d’examiner l’ordre du jour de ses travaux annuels.



- En application des dispositions de l’Article 31 de l’Ordonnance N° 017/2006, du 12 juillet 2006 et sur la base de l’Article 06 de la loi N°024/2011, du 08 mars 20111



- En application de l’Article N°07 du décret 156/2011, du 09 juin, qui stipule que la Comité se réunit en deux sessions ordinaires au cours de l’année et en session extraordinaire toutefois que c’est nécessaire.



- En se fondant sur l’Article 03 de l’Arrêté 07/700/2019, en date du 05/11/2019, qui procure à la Commission un mandat de 12 mois, à partir de sa date de nomination et qui est couvert par le Décret 156/2011, du 09 mars 2011



- En activation de l’Article de ce même Décret qui stipule que l’appui de la presse se matérialise base sur l’appui à la formation et le renforcement des capacités dans le domaine des nouvelles technologies, l’appui à l’impression, l’exonération des taxes sur les équipements destinés à la presse et l’audiovisuel et dans un but non commercial, l’allégement des impôts et taxes de manière effective, l’ouverture de lignes de crédit documentaires, l’attribution de prix pour les meilleurs médias et journalistes, le financement de bourses de perfectionnement, le renforcement des capacités, l’organisation de sessions de formations de courte durée dans les différentes spécialisations professionnelles, la formation du personnel administratif relevant des établissements de presse, l’appui aux actions de partenariat au niveau de la presse (Maison de presse, activités des associations…) et toutes autres priorités définies par la Commission



- Vue la conjoncture particulière présente que vit le pays à l’instar de tous les autres pays du monde, résultante de la pandémie du COVID 19 -à laquelle le pays parvient à faire face- ; vues les mesures sanitaires, sécuritaires et économiques fournies avec réussite par notre pays par la bénédiction d’Allah ; vue la clairvoyance et les orientations des plus hautes Autorités nationales dans le renforcement et la promotion du Département chargé de l’Information en lui apportant le soutien, l’aide matérielle et morale suffisante dans l’objectif de le renforcer surtout en cette période de pandémie



- En application des engagements de la Commission d’Aide à la Presse contenus dans son rapport final de sa première session ordinaire, ladite Commission a décidé ce qui suit :



-La prolongation du délai de réception des dossiers des organes de presse qui en expriment le besoin, jusqu’au vendredi 24 avril 2020 à 12 Heures et ce, suite aux demandes parvenues à la Commission, de la part d’établissements de presse qui ne sont pas parvenus à déposer leurs dossiers à temps eu égard aux conditions actuelles de pandémie



-La révision du protocole conclu avec l’Imprimerie nationale pour réhabiliter la presse écrite et permettre aux journaux de bénéficier d’un maximum de privilèges



-L’organisation de Prix pour les meilleures journalistes de médias locaux (presse papier, presse électronique, presse radio, presse télévision). Le prix consiste à présenter un article de presse paru dans un média national durant l’année 2020.



Ce prix sera supervisé par deux commissions, l’une chargée de la presse écrite (presse papier et électronique) et l’autre chargée de la presse audiovisuelle (radios, télévisions).



Les membres de ces deux commissions seront choisis du cercle d’éminentes personnalités de la presse nationale et ceci en consultation avec les associations. Les dossiers de candidature à ce prix devront être déposés au Secrétariat de la Commission d’aide à la Presse sis la Haute Autorité de presse et de l’audiovisuel du 04 mai 2020 au 15 mai 2020. Le dossier se compose comme suit :



Une copie du travail proposé



Une demande manuscrite signée du candidat adressée au président de la Commission



Le Président



Melaïnine Ould M’Boeirick