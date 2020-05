Mauritanie : allÃ¨gement du couvre-feu et ouverture des marchÃ©s

Saharamédias - Le gouvernement mauritanien a décidé ce mercredi l’allègement de certaines mesures en vigueur dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.



Le gouvernement a autorisé l’ouverture des marchés et des restaurants dans toutes les wilayas du pays et a reculé l’horaire du couvre-feu à 23 heures.



Le ministère mauritanien de l’intérieur et de la décentralisation avait décidé, le 19 mars, la fermeture de tous les restaurants et cafétérias, dans le cadre d’une série de mesures destinées à empêcher la propagation du coronavirus.





Il avait également décidé le même jour un couvre-feu de 20 heures à 6 heures.