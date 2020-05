Mauritanie : la priÃ¨re du vendredi autorisÃ©e sous certaines conditions

Saharamédias - Le gouvernement mauritanien a décidé mercredi d’autoriser la prière du vendredi dans les mosquées avec obligation cependant de respecter les normes de sécurité pour la prévention contre le coronavirus.



Dans une déclaration faite mercredi, à l’issue du conseil des ministres, le ministre de la santé Dr Nadhirou O. Hamed a dit que l’autorisation d’organiser la prière du vendredi ne veut pas dire laisser la porte ouverte à la transmission du virus, avant d’insister sur la nécessité de se conformer aux dispositions de prévention en vigueur.



Tout celui qui veut se rendre à la prière du vendredi doit se munir d’un tapis individuel de prière, revêtir un masque ou ce qui pourrait en tenir lieu, respecter la distanciation sociale.



Le ministre a mis en garde contre les saluts, les accolades et les bousculades aux portes des mosquées, avant de souhaiter que ces dispositions soient respectées par tous afin qu’ils puissent effectuer la prière du vendredi dans de bonnes conditions.



Dr Nadhirou a ajouté que le ministère concerné œuvrera à mettre en place le matériel de désinfection et de lavage des mains devant les portes des mosquées.



Le ministre a mis en garde contre les négligences qui pourraient amener les autorités à rétablir les mesures de prévention antérieures pour prévenir ce qui est arrivé ailleurs avec le retour en force du virus.













