Covid-19 : le ministÃ¨re des affaires islamiques appelle au respect des mesures prÃ©ventives dans les mosquÃ©es

AMI - Le ministère des affaires islamiques appelle au respect des mesures préventives contre le covid-19 dans les mosquées.



Les imams de mosquées et les fidèles sont appelés au respect des mesures préventives contre le coronavirus imposées par les hautes autorités du pays pour empêcher la propagation de la pandémie, selon un communiqué du ministère des affaires islamiques et de l’Enseignement originel, dont voici le texte intégral :



« Le ministère des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel exhorte les imams de mosquées et leur public à observer les mesures préventives décidées par les hautes autorités du pays pour empêcher la propagation du coronavirus dans les mosquées, à savoir la distanciation dans les rangs, l’usage de produits de stérilisation, le port de masques, l’usage de tapis individuels et l’adoption des autres précautions préventives recommandées par les services sanitaires ».