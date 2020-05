Un tiers de la population carcÃ©rale en Mauritanie fait lâ€™objet de dÃ©tention prÃ©ventive

Al-akhbar - Le tiers de la population carcérale en Mauritanie fait l’objet de détention provisoire, révèlent des statistiques publiés par le ministère de la justice.



Ils sont 758 sur un total de 2326 détenus à travers tout le pays à se trouver dans cette situation, indique le document, selon lequel cette population carcérale a reculé en avril dernier en raison de 38 personnes dont 20 en détention préventive, passant ainsi de 2364 à 2326 détenus.



La Direction des affaires pénales et de l'administration pénitentiaire œuvre pour désengorger les prisons surpeuplées et pour améliorer les conditions des maisons d’arrêt, a affirmé le Département de tutelle.



La CNDH, organe officiel, avait appelé les autorités à libérer les détenus qui ont purgé leur peine, qui sont à la fin de leur période d'emprisonnement, qui sont poursuivis pour accusations légères, qui ne constituent pas une menace pour la sécurité publique ou qui sont toujours retenus sans motif.



Par Al-akhbar

Traduit de l'Arabe par Cridem













