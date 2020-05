Les engagements du prÃ©sident Ghazouani Ã  lâ€™endroit des walis

Saharamédias - Le président mauritanien Mohamed O. Cheikh Ghazouani s’est engagé jeudi à entreprendre toutes les réformes nécessaires à même d’offrir aux walis les conditions appropriées pour jouer leur rôle pionnier, notamment en ce qui concerne les prérogatives qui leur ont été retirées ces dernières années.



Selon les sources de Sahara Medias les walis ont délégué trois parmi eux pour expliquer au président de la république les problèmes auxquels ils font face dans l’exercice de leurs fonctions, avec en bonne place des problèmes juridiques et institutionnels après avoir perdu une bonne partie de leurs prérogatives ces dix dernières années, notamment dans le domaine foncier.



Les walis ont par ailleurs évoqué les problèmes auxquels sont confrontées les populations à l’intérieur du pays en cette conjoncture particulière caractérisée par les mesures de prévention contre le covid-19.



A la fin de la réunion le président Ghazouani a dit qu’il œuvrera à l’amélioration des conditions de travail des walis en leur offrant ce dont ils ont besoin en termes de moyens et de prérogatives.



Le président Ghazouani a qualifié le rôle dévolu aux walis de charnière pour l’état avant de leur demander de jouer ce rôle et de travailler en assumant toutes leurs prérogatives.



Le chef de l’état a insisté devant les walis sur la nécessité de rapprocher l’administration des citoyens et de résoudre leurs problèmes, promettant d’offrir tous les moyens et les prérogatives pour cela.



Une source administrative qui était présente à la réunion a révélé à Sahara Medias que cette réunion a été importante et qu’elle donnera une impulsion nouvelle à l’action régionale et le développement local.



La même source rappelle que la dernière fois qu’une telle réunion s’est tenue pour la dernière fois en 2010.



Après leur rencontre avec le président de la république les walis se sont réunis avec le premier ministre Ismael O. Bedde O. Cheikh Sidiya.













