SÃ©nÃ©gal: pas de citoyens mauritaniens malades du Covid-19, selon l'ambassade

Le360 Afrique - Une malencontreuse incompréhension nous a fait attribuer au site «Sahara Médias» une information faisant état de 127 Mauritaniens atteints de la pathologie du coronavirus (Covid-19) se trouvant actuellement au Sénégal, dans le contexte de la pandémie qui sévit dans ce pays voision.



En fait, l’information exacte porte «sur une aide financière de l’ambassade de Mauritanie à Dakar au profit de malades en traitement au Sénégal» pour des formes de pathologies sans rapport avec le Covid-19.



Un communiqué de la représentation diplomatique à Dakar relayé par nos confrères annonçait il y a quelques jours «la mise en place d’une commission destinée à aider les malades mauritaniens en traitement au Sénégal, grâce à l’octroi de montants financiers, notamment pour les cas les plus difficiles.



L’ambassade révèle avoir procédé à un recensement de prés de 300 cas de personnes, pour établir une liste finalement réduite à 127 malades, après examen des dossiers et pièces d’identité».



Il faut souligner que la pandémie du nouveau coronavirus et la fermeture des frontières ont bloqué de nombreux Mauritaniens au Sénégal dont ces 127 malades. Les autorités mauritaniennes ont pris la décision de les soutenir durant cette période difficile.



C'est à ce titre que l'ambassade est venue en aide aux nombreux malades qui suivent des soins dans des unités sanitaires au Sénégal.



Enfin, la représentation diplomatique souligne qu'elle n'a eu connaissance d'aucun cas de contamination au Covid-19 ayant touché un membte de la communauté mauritanienne résidant au Sénégal.



Par notre correspondant à Nouakchott

