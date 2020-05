Rosso : Coupures dâ€™Ã©lectricitÃ© dans plusieurs quartiers depuis 3 jours

Rosso - Plusieurs quartiers de la ville de Rosso, la capitale du Trarza, au sud du pays, sont privés d’électricité depuis trois jours, a-t-on constaté.



Le secteur le plus touché par cette coupure prolongée est celui allant de l’Ecole de la garde nationale jusqu’à l’usine de lait Tiviski. Cependant, les autres zones subissent des délestages récurrents qui ont perturbé le déroulement des activités des commerces et des ménages, rapportent des sources qui se sont confiées à notre correspondant.



Quant aux habitants du quartier Satara 5, ils n’ont pas été épargnés de ces désagréments qui ont accentué leurs souffrances en cette période de forte chaleur pendant le ramadan.



Face à cette situation, qu’elles qualifient de difficile, les populations continuent à demander aux autorités et aux responsables de la société mauritanienne de l’électricité (SOMELEC) qui n’ont donné aucune explication sur ces coupures et d’y apporter des solutions urgentes et définitives.













