Accident de route : 1 mort et 7 blessÃ©s graves

Tawary - Un mort et sept blessés, tel est le bilan provisoire d’un accident de route qui s’est produit, ce samedi 9 Mai, au soir, à quelques kilomètres de la ville de Zouerate, à l’Extrême nord du pays, a-t-on appris de sources fiables.



Il s’agit d’un camion qui s’est renversé à un virage, alors qu'il roulait à une grande vitesse. Les blessés seraient dans un état critique et ils ont été tous évacués à Zouératt pour des soins appropriés, dit-on.