BoghÃ© : crÃ©ation dâ€™une rÃ©gie de recettes et dâ€™avance Ã  la mairie

Le jeudi 30 Avril 2020, s'est ouverte à l'hôtel de ville de Boghé la 1ère session municipale de l'année en cours.



Cette session qui se déroule dans un contexte spécialement marqué par la pandémie du COVID-19 a été marquée aussi par le port des masques par l’ensemble des élus municipaux présents. Après l’ouverture de la session par le Hakem de Boghé, Mr Mohamed Mahmoud O/ Med Lemine, c’est la lecture du procès verbal de la réunion tenue le 12 décembre 2019 par M. Abdoulaye Samba, conseiller municipal de THIDE qui s’en suit.



Les élus ont eu droit ensuite à la présentation du compte administratif 2019 et du projet de budget complémentaire pour l’exercice 2020 par le secrétaire général de la commune, monsieur Ousmane Aly Kane.



Le receveur municipal (percepteur), a lui aussi décliné la présentation du compte de gestion 2019 devant les élus municipaux qui ont posé des questions auxquelles des réponses appropriées ont été apportées.



Les élus ont discuté et adopté quatre délibérations essentielles. Les deux premières portant adoption des comptes administratifs et de gestion 2019, une troisième résolution sur la mise en œuvre de la subvention du MIDEC (ministère de l’intérieur et de la décentralisation) en faveur de la collecte des déchets ménagers et une dernière portant la création d’une régie de recettes et d’avance. Une première dans l’histoire municipale.



Selon le maire, Adama Moussa Ba, la mise en place de cette régie vise à répondre au souci permanent de créer un cadre environnemental salubre afin de préserver les populations locales des différentes affections que pourrait provoquer un environnement malsain. Il poursuit en indiquant l’extrême nécessité de réorganiser le service municipal en charge de l’assainissement pour la réussite de ce programme.



Régie de recettes et d’avance : une avancée majeure



Considérant la séparation des ordonnateurs et des comptables et l’interdiction des ordonnateurs de recevoir des recettes et de payer des dépenses ; la régie des recettes et la régie d’avances constituent l’exception de principe en autorisant les agents placés sous l’autorité de l’ordinateur et le contrôle du receveur municipal à encaisser des recettes et à payer des dépenses.



Et ce, conformément aux dispositions de l’arrêté R. 180 du 16/05/1998 autorisant la création de régie de recettes dans les communes chefs lieux de Wilaya et de Moughataa.



Une légère autonomie financière de la commune qui ne manquera pas de booster ses projets.



Une bouffée d’oxygène



Dans le but d’assurer la gestion du fonds mis à la disposition de la commune de Boghé par le ministère de l’intérieur et de la décentralisation, un montant qui s’élève à 7.408.483 MRU et le fonctionnement régulier de la gestion des ordures ménagères et éviter l’interruption du service, le maire a annoncé le recrutement de 129 agents prestataires (des jeunes garçons et filles) pour l’exécution de cette tâche. Un souci du gouvernement qui vise à concrétiser un engagement du président de la république et de résorber le chômage.



Le recouvrement des taxes sur le ramassage des ordures ménagères est défaillant depuis plusieurs mois a annoncé l’édile de la ville. S’agissant du recouvrement général des recettes municipales pour l’année en cours, les élus ont noté une baisse drastique à cause de la pandémie COVID-19. Certains conseillers municipaux ont recommandé vivement la finalisation des travaux du stade municipal de Boghé en chantier depuis 8 ans.



Il a profité de l’occasion pour porter à la connaissance du conseil la requête soumise par M. Dia Mamadou Amadou pour l’adjudication du marché de collecte des ordures à l’organisation OMPELD.



Mais le secrétaire général a attiré l’attention de l’assistance que la commune n’a pas reçu le financement d’un projet mais une subvention pour l’exécution d’un programme assujetti à une feuille de route prédéfinie par le donateur (MIDEC) et faisant l’objet d’un contrat d’exécution entre ce dernier et la mairie de Boghé. Pendant que d’autres conseillers ont émis des réserves quant aux capacités de l’ONG OMELD à gérer efficacement la collecte des ordures ménagères.



Quant au projet de budget complémentaire pour l’année 2020, il s’équilibre en recettes et dépenses à la somme globale de 27 636 559 MRU. Une augmentation du présent budget par rapport au budget initial engendrée pour l’essentiel par le report de l’excédent d’exploitation de l’exercice antérieur (2019) et la subvention du MIDEC.



Les délibérations soumises à l’adoption du conseil municipal ont été toutes votées à l’unanimité des membres présents dont un certain nombre d’absents, bloqués à Nouakchott à cause de l’évolution dans notre pays de la pandémie COVID-19.



Daouda AK DIOP













