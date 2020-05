Distribution de kits alimentaires par lâ€™ambassade de Chine en coordination avec lâ€™UPR

Sahara Médias - L’ambassade de Chine à Nouakchott a distribué ce dimanche des kits alimentaires dans la moughata de Riad en coordination avec le parti au pouvoir union pour la république et en présence des autorités administratives de la moughata.



La quantité distribuée lors de cette opération est de 6T600 kilogrammes de produits alimentaires sous forme de kits offerts à des familles pauvres à l’occasion du mois béni du Ramadan, par les sociétés chinoises travaillant en Mauritanie.



Selon les responsables chargés de l’opération cette distribution a profité à 175 familles de la moughata de Riad. Prenant la parole à cette occasion l’ambassadeur de Chine en Mauritanie a dit que ces kits sont offerts par la colonie chinoise en Mauritanie et les sociétés travaillant dans le pays, 32 au total, en collaboration avec l’ambassade.



Le diplomate chinois a salué l’efficacité des mesures prises par les autorités mauritaniennes pour empêcher la propagation du coronavirus et s’est engagé à œuvrer au développement des relations historiques entre les deux pays amis.



Le maire de la commune de Riad a remercié la république populaire de Chine et son peuple au nom du parti au pouvoir, pour son appui permanent au peuple mauritanien, rappelant les importants projets réalisés par la Chine en Mauritanie.









