La Chine signe 2 accords avec lâ€™Union africaine pour soutenir le G5 Sahel et la Force africaine en attente (FAA)

Africardv.com - La Commission Paix et Sécurité de l’Union Africaine s’est accordée à signer deux accords de partenariat avec la République populaire de Chine. Ces deux accords, selon l’Ambassadeur Smail Chergui, rentrent dans la suite des efforts de paix de la Commission, en Afrique.



Ces deux (2) accords concernent la fourniture par la Chine d’équipements pour soutenir le renforcement de la Force africaine en attente (FAA), le Groupe des 5 pays combattant les groupes terroristes armés au Sahel ( Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), ainsi que le Mozambique, le Soudan du Sud et la Tanzanie.



Les accords comprennent la livraison de l’équipement, ainsi que des services de formation et après livraison à fournir par la Chine.



Ces accords ont été signés au siège de l’UA entre l’ambassadeur Smail Chergui et le chef de mission de la République populaire de Chine auprès de l’UA, l’Ambassadeur Liu Yuxi.



Selon la Commission paix et sécurité, cet appui matériel constitue le deuxième don de la Chine.



Le premier don pour ASF a commencé en juillet 2018 et devrait être suivi par le deuxième lot. L’UA et la Chine ont convenu de poursuivre leur collaboration pour la livraison rapide de l’équipement et son utilisation efficace dans les opérations actuelles de l’UA et du Sahel.



Devra-t-on le rappeler, le siège de l’Union africaine est aussi un don de la Chine, en 2012.









