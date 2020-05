Les familles des prisonniers salafistes appellent le prÃ©sident Ã  les libÃ©rer

Adrar-Info - Les familles des prisonniers salafistes ont renouvelé leur demande au président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani d’examiner leur cas et de les libérer.



Les familles des prisonniers, dans une lettre qu’elles ont envoyé au président Ould Ghazwani, ont exprimé leur espoir de le voir prendre une décision pour libérer leurs fils.



Les familles des prisonniers salafistes avaient estimé, dans une déclaration précédente, que la récente période du règne d’Ould Ghazwani « était caractérisée par le rétablissement de la justice et la réforme de ce qu’il est possible de réparer » , qui fait que les familles décèlent une étincelle d’espoir qui aboutirait à la libération de leurs enfants, selon le communiqué.



De temps en temps, les familles des prisonniers salafistes manifestaient devant le palais présidentiel de Nouakchott, demandant leur libération.



Traduit par Adrar.info









