Les islamistes en Mauritanie avertissent que les symboles de la corruption continuent de dominer la scÃ¨ne

Adrar-Info - Le parti islamiste en Mauritanie (Parti Tawassoul), qui compte le plus grand bloc politique d’opposition, à l’Assemblée nationale (Parlement), a mis en garde contre le silence des autorités, face à une vague généralisée de corruption affectant divers secteurs de l’État.



« Les pratiques de corruption dans de nombreux secteurs ont été révélées, et l’autorité reste silencieuse, ce qui signifie l’approbation de ces pratiques, et les symboles de la corruption continuent de dominer la scène, à l’abri de toute responsabilité », a déclaré Mohamed Mahmoud Ould Seyidi, chef du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawasul).



Le chef du Parti islamiste (Tawasul) a exigé lors de l’Iftar du ramadan annuel qu’organise son parti, qu’il faut mettre fin au « pillage et gaspillage des biens de ce peuple riche en ressources et pauvre, en raison des pratiques de corruption de ses dirigeants.»



Il a également vivement critiqué le gouvernement pour sa négligence et son indifférence vis à vis des appels des citoyens éprouvés par la soif dans les wilayas de l’intérieur.



Source : https://www.anbaa.info/?p=56786



Traduit par Adrar.info









