Lutte contre le Covid-19 : FNUAP et JAHE distribuent des kits de lavage des mains Ã  500 familles Ã  Darbeidha

Rimweb - Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’association Jeunesse à l’Heure d’El Mina (JAHE) a organisé, ce 09 mai 2020 à son siège à la Samia, une cérémonie de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires aux populations de ce quartier et celui de Méka1.



Cette manifestation a été organisée en partenariat avec l’UNFPA (FNUAP). La lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 se poursuit à Nouakchott. En effet, depuis le démarrage des opérations de sensibilisation et de distribution des kits sanitaires aux populations pour se prémunir de la maladie, la société civile s’est aussi engagée de son côté.



C’est dans ce cadre, que Jeunesse à l’Heure d’El Mina (JAHE), avec le soutien du FNUAP, a organisé le samedi 09 mai 2020 une opération de distribution de matériel de prévention et de protection contre la maladie au profit de 500 familles des quartiers de Samia et Méka1 (Dar Beidha).



L’implication du FNUAP est à mettre à l’actif de la sensibilisation des populations sur l’impact du Covid-19 sur la réalisation des 03 Zéros à savoir, zéro décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait de planification familiale et zéro violence sexiste ou pratique néfaste à l’égard des femmes.



Cette cérémonie à laquelle avait pris part une importante délégation du FNUAP, a été l’occasion privilégiée pour la JAHE de mobiliser, comme à son habitude et comme elle sait le faire, plusieurs jeunes venus des différents quartiers d’El Mina. Une autre opportunité saisie par le président de cette association Mr Moussa MBareck et ses nombreux jeunes, d’engager une campagne de sensibilisation contre la propagation du coronavirus en Mauritanie.



Les organisateurs ont également profité de l’occasion pour distribuer des kits de produits d’hygiène et de supports de sensibilisation sur l’impact, comme souligné, sur la réalisation des 3 zéros dans les quartiers habités par les personnes vulnérables dans cette banlieue de Nouakchott. Ce matériel est composé de savon, de gel, de bouteilles de javel, de seaux entre autres qui serviront au lavage des mains pour se protéger contre la contamination du covid-19.



Un soutien important, un partenaire sûr …



L’appui de l’UNFPA à JAHE pour la réalisation de cette opération a été d’une importance capitale. Car Mr Mbaye, représentant à cette occasion Mr Seydou Kaboré, représentant du FNUAP en Mauritanie, a indiqué que son organisation a toujours œuvré dans la santé de la reproduction et cette fois-ci, l’apparition du Covid-19 a été encore pour eux, une opportunité pour s’impliquer et appuyer les efforts de l’Etat mauritanien pour casser la chaîne de contamination de la maladie et ce, dans le cadre du système des Nations Unies.



Il a prodigué des conseils importants aux populations à travers l’association de JAHE pour le respect des mesures préventives et d’hygiène contre la propagation de la maladie du Covid-19. C’est pourquoi, il a remercié le président et l’association JAHE qui ne ménage aucun effort pour le bien-être des populations d’El Mina.



Pour sa part, Mme Aissata Abou Dia, adjointe au maire d’El Mina, venue représenter le maire, a abordé dans le même sens soulignant que l’organisation que préside Moussa MBareck, fait des progrès et est dans une dynamique qui incite la commune à venir en appoint aux efforts que déploie cette association dans le cadre du développement local. Un axe que la commune soutiendra partout où le besoin se fera sentir.



Ce qui fera dire au président Moussa MBareck que cette campagne vise non seulement à lutter contre la propagation du coronavirus mais aussi et surtout il s’agit de sensibiliser les populations sur les effets et l’impact de la maladie sur la réalisation des 3 zéros. Il a saisi cette occasion pour remercier le FNUAP qui a toujours répondu favorablement à la sollicitation de son association par des actes concrets mais également la commune pour son accompagnement et son soutien permanent.



Ainsi, la JAHE constitue à n’en pas douter, un partenaire sûr pour le bailleur, le FNUAP mais aussi pour la commune d’El Mina. Et les réalisations effectuées dans le cadre socio-économique à travers l’accompagnement des coopératives féminines et la conscientisation des jeunes pour la non-violence en sont des exemples concrets.



La Moughataa d’El Mina, jadis indexée comme un territoire propice à la violence, est aujourd’hui en passe de devenir un exemple de havre de paix et de développement et l’action de cette association JAHE a été un impact certain. Des campagnes de sensibilisation contre l’extrémisme violent et le terrorisme ont été organisées par cette association à travers une grande mobilisation des jeunes de toute la Moughataa d’El Mina. Ce qui fait d’elle un acteur incontournable pour la commune et un acteur sûr pour les partenaires au développement local comme le FNUAP.



Une association dynamique



Depuis sa création en 2008, la Jeunesse à l’Heure d’El Mina (JAHE) a organisé et déroulé des activités au profit des populations d’El Mina. Cette association a réalisé en si peu de temps et comme on peut le constater sur le terrain, ce que beaucoup d’organisations de la société civile, vieilles de plusieurs années, n’ont jamais fait. Dans le cadre du développement local, elle a soutenu des coopératives féminines en mettant à leur disposition un fonds d’aide et d’appui pour la réalisation des activités génératrices de revenus (AGR). Et dans la même dynamique, un réseau d’associations membre de la JAHE a été mis en place et compte aujourd’hui plus d’une trentaine de membres actifs avec un siège fonctionnel.



D’ailleurs, la délégation du FNUAP a profité de l’occasion pour effectuer une visite guidée du centre d’écoute psychosociale et s’est imprégnée des efforts déployés par l’Association de Moussa MBareck dans le cadre de l’encadrement et de l’accompagnement des jeunes d’El Mina. Ce qui signifie que cette association a fini par gagner la confiance des partenaires qui se rendent à l’évidence du cadre adéquat de l’organisation et ses efforts déployés sur le terrain.



Badiane



