Kiffa: un jeune infiltrÃ© reconduit vers le territoire malien

Aqlame - Les autorités régionales au niveau de Kiffa, la capitale de l’Assaba ont très vite reconduit à travers le passage frontaliert Koki Zemmal, le jeune Mohamed Lemine Salem Ould Abeidy, à l’intérieur du territoire malien, après avoir appris son infiltration dans le pays en provenance du Burkina Faso.



Ould Abeidy, entré secrètement dans le pays, s’était porté candidat volontiers au confinement, comme signe de bonne volonté de sa part.



Mais qu’elle fut grande sa surprise en se voyant conduit hors du pays, malgré sa disposition à prendre en charge les frais de son confinement.



La gestion controversée de autorités de cette affaire a suscité un mécontentement généralisé à Kiffa et peut être même risquée, si les parents des infiltrés se résignent à l’avenir de les signaler à l’administration à des fins de confinement, sachant qu’ils seront ipso facto dirigés hors des frontières.



Edité par Aqlame



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité