A Aioun, des manifestations de la soif, contre les pÃ©nuries dâ€™eau

Tawary - A Aioun, plusieurs dizaines d'habitants ont protesté, ce mardi 12 mai 2020, devant les locaux de l’administration, contre les coupures d'eau récurrentes.



"Dans cette partie du pays, la question de l’eau et de l’électricité demeure un fait marquant et cela depuis plus d’une décennie et nous demandons au Président Ghazouani de nous résoudre ce problème", explique un manifestant.



"Vivre sans eau est un enfer !", souffle Aicha, habitante du gigantesque quartier d’El Jedida à Aioun, l’une des principales villes de l’Est du pays frappée par cette "crise de l'eau".



"La situation est critique, c'est une souffrance quotidienne pour les habitants et surtout quand on jeûne et pendant cette chaleur", s'indigne également Mohamed, joint par téléphone.



Depuis le début de l'été, "des familles restent plusieurs jours sans eau du robinet, d'autres n'y ont droit que quelques heures par jour", affirme M. Aminetou.



"On ne peut pas continuer à acheter de l'eau minérale pour boire et faire nos besoins comme dans le passé", ajoute-t-elle.



Nous rappelons que les habitants de la ville étaient sortis les semaines passées pour manifester leur désarroi contre les pénuries d’eau et d’électricité. A ce sujet, le jeudi dernier, le Hakem de la Moughataa et les chefs d’agence de la SOMELEC et de la SNDE avaient reçu les délégués des protestataires auxquels, ils ont promis de trouver une solution rapide à tous les problèmes liés aux services de base.



Selon nos informations, les manifestants ont été reçus aujourd’hui par l’un des responsables.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité