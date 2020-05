RIM-Chine : Des discussions sur la construction du rond-point et du pont de lâ€™amitiÃ© du Â« Carrefour Madrid Â»

Tawary - Les ministres mauritaniens de l’Économie et de l’Industrie et de l’Équipement et des Transports respectivement M. Abdelaziz Ould Dahi et M. Mouhamedou Ould Ahmedou Ould Mhaimid, ont tenu, ce mardi 12 mai 2020, une réunion conjointe avec l’ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, SEM. Zhang Jianguo.



Au cours de la rencontre, les différents partis ont abordé de façon particulière, les voies et moyens d’accélérer le rythme des projets programmés dans le cadre de la coopération avec la Chine, notamment en ce qui concerne la construction l’édification du rond-point et pont de l’amitié du « Carrefour Madrid ». Ils ont aussi passé en revue les différents aspects du partenariat et de la coopération entre les deux pays.



Selon les informations, la Mauritanie et la Chine avaient signé en janvier 2018, un protocole d’accord d’un montant d’1 milliard 650 millions nouvelles ouguiyas pour la construction du pont et du rond-point au niveau du carrefour Madrid.



La réunion s’est déroulée en présence des cadres dont le directeur général des financements, des investissements publics et de la coopération économique.









