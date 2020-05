LicenciÃ©s les employÃ©s de la sociÃ©tÃ© Infolog TÃ©lÃ©com optent pour lâ€™escalade

Elmourageb - Les travailleurs de la socièté Infolog Telecom ont décidé d’observer une grève après leur licenciement, pour avoir protesté contre ce qu’ils ont appelé "des mauvais traitements".



Le porte-parole des employés a déploré la dégradation de leurs conditions au sein de la société, en particulier au cours du mois béni du Ramadan, disant qu’en dépit d’une longue permanence au travail, ils ne bénéficient pas d’Iftar (repas de jeun) et ne sont pas autorisés d’aller le chercher.



Les salaires sont également très faibles et ne dépassent pas 5 000 nouvelles ouguiyas, indique-t-il.



Les grévistes ont organisé un sit-in devant le siège de la société à l’hôtel Khaima ce matin avant de se diriger vers l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) afin d’attirer l’attention sur leurs revendications à savoir :



- Régler la question de l’Iftar,



- Améliorer les conditions matérielles,



- Obtenir des contrats de travail.



Edité par El Mourageb



Traduit de l’Arabe par Cridem



