Nouadhibou: Des manifestants exigent la libÃ©ration du journaliste emprisonnÃ© Ã  Zouerate |Photos

Adrar Info - Ce mardi matin, plusieurs militants et blogueurs ont organisé devant le palais de justice de Nouadhibou,une manifestation de solidarité avec le blogueur et journaliste, Mommeu Ould Bouzouma en prison à Zouerate, suite à une plainte déposée contre lui par l’administration locale.



Lors de leur sit-in les manifestants de Nouadhibou ont lancé des slogans appelant les autorités judiciaires à sauvegarder la liberté d’expression et à ne pas participer à la politique visant à museler les detenteurs d’opinions.



Le journaliste est en detention, entame sa deuxieme semaine dans la prison de Zouerate.



Source : https://www.ndbactu.net/2020/05/blog-post_16.html



Traduit par adrar.info



----

























Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité