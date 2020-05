Mattel lance lâ€™opÃ©ration Â« Ramadan 2020 Â» Ã  Nouakchott |PhotoReportage

Mattel - Sous l’impulsion de son Directeur Général, Monsieur Elyes Ben Sassi, Mattel a lancé l’opération « Ramadan 2020 » pour la distribution des aides alimentaires aux familles les plus nécessiteuses de Nouakchott.



En collaboration avec l’ONG Besma We Amel pour la 2ème année consécutive, la caravane de Mattel a sillonné les quartiers périphériques de Nouakchott pour aller à la rencontre des populations les plus défavorisées afin de les aider à subvenir à leurs besoins durant ce mois béni du Ramadan.



A cet occasion, Monsieur Elyes Ben Sassi a déclaré « cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Mattel en tant qu’entreprise citoyenne et responsable. Notre démarche RSE se poursuit tout au long de l’année à travers plusieurs initiatives couvrant aussi bien les aspects sociaux que culturels et sportifs ».



