DÃ©claration de la Coordination des partis de l'opposition et de la majoritÃ© reprÃ©sentÃ©s au parlement

RFD - Dans un contexte national et mondial marqué par la pandémie du coronavirus et ses répercussions catastrophiques, les partis de l'opposition et de la majorité représentés au parlement ont spontanément répondu à l’invitation du président de la république puis à l’initiative, luire faisant suite, de l'Union Pour la République.



La première rencontre entre les partis avait permis de lancer un appel conjoint pour faire face à la pandémie, dans une approche nationale qui transcende les considérations partisanes étroites, une approche qui prend en compte la fragilité de l’infrastructure sanitaire du pays, les moyens limités de l’Etat et la spécificité de notre société.



Les partis ont considéré qu’une telle situation ne saurait souffrir les querelles politiques. Aussi, ont-ils exprimé leur entière approbation des mesures gouvernementales annoncées, en assurant que l’ensemble de leurs moyens sont à la disposition du gouvernement, afin de combler d’éventuels déficits et contribuer à l'intégration des efforts nationaux, face à cette grave menace.



Après plus d’un mois de consultations entre nos formations politiques et entre celles-ci et le gouvernement, les partis de la majorité et de l’opposition représentés au parlement estiment nécessaire d’apporter à l’opinion publique nationale un certain nombre de précisions : Premièrement : les partis félicitent le peuple mauritanien pour le succès des démarches et mesures adoptées à ce jour par le gouvernement face à l’épidémie, et espèrent que la prudence et la rigueur resteront de mise ;



Deuxièmement : afin que les consultations avec eux ne restent purement formelles, les partis de l’opposition et de la majorité représentés au parlement maintiennent leur exigence de mise en place d’un mécanisme de supervision et de suivi du programme gouvernemental d’urgence pour la lutte contre l’épidémie du coronavirus, à tous les niveaux. Ils espèrent que la loi relative à la gestion du fonds de solidarité leur octroie et à la société civile une réelle responsabilité dans la supervision et le suivi effectifs de ce fonds ;



Troisièmement : les partis confirment à l’opinion publique que les listes de citoyens visés par la distribution des aides ont été établies de manière improvisée, le rôle des partis à ce niveau étant resté inexistant ;



Quatrièmement : les aides distribuées étant bien en-deçà des besoins réels des citoyens nécessiteux, les partis demandent que le nombre de ménages ciblés soit augmenté le plus possible, au-delà de 200 000 familles ;



Cinquièmement : les partis réclament l’extension du programme gouvernemental d’urgence à l’ensemble des régions de intérieur ; ils ont relevé que certains volets de ce programme n’ont toujours pas démarré ;



Sixièmement : afin que les exonérations fiscales annoncées aient l’effet voulu sur les produits de première nécessité, ils exhortent les autorités à contrôler les prix ; les partis réclament davantage de soutien aux prix des denrées alimentaires de base ;



Septièmement : ils demandent au gouvernement de réduire les prix du carburant, d’autant plus que les coûts internationaux ont atteint leur niveau le plus bas depuis des décennies ;



Huitièmement : les partis demandent aux autorités de trouver une solution au problème des citoyens bloqués aux frontières, et de prendre davantage de mesures en faveur des catégories socio-professionnelles des secteurs formel et informel, durement touchées par la situation actuelle, singulièrement les enseignants du secteur privé national.



Neuvièmement : Ils attirent l’attention de gouvernement sur la nécessité d’envisager, dès à présent, les mesures sociales et économiques qui s’imposent pour faire face à l’après-corona ;



Dixièmement : Les partis de la majorité et de l'opposition représentés au parlement espèrent que la coordination actuelle puisse mener à une nouvelle étape, ouvrant la voie à une discussion des problèmes fondamentaux du pays et à la définition d’une démarche stratégique pour leur apporter des solutions, selon un calendrier convenu.



Nouakchott, le 21 Ramadan 1441 – 14 mai 2020



La Coordination des partis de l’opposition et de la majorité représentés au parlement



Liste des partis signataires :



Alliance Nationale pour la Démocratie



Alliance Populaire Progressiste



Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation



Parti Al Karama



Parti de l’Avant-Garde des Forces de Changement Démocratique



Parti Hirak Echebabi



Parti Hiwar



Parti Islah



Parti Sawab



Rassemblement des Forces Démocratiques



Rassemblement National pour la Réforme et le Développement



Union des Forces du Progrès



Union des Forces Populaires



Union pour la Démocratie et le Progrès



Union pour la République



Compte tenu des derniers développements de la situation sanitaire, suite à l'apparition, ces dernières heures, de nouveaux cas de contamination au coronavirus, la Coordination des partis de l'opposition et de la majorité représentés au parlement, partant de ses responsabilités morale et politique, a décidé d'annuler le point de presse, prévu ce jeudi au siège du RFD.



Par conséquent, nous avons le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, la déclaration que la Coordination comptait distribuer lors du point de presse.



Meilleurs égards,



Le Département de la Communication du RFD.









