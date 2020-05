Ouverture de dizaines de centres de nutrition infantile au Tagant

Essahraa - Le Commissaire à la Sécurité alimentaire Me Hamdi Ould Mahjoub, a supervisé mercredi 13 mai courant, dans la localité d’Achram au Tagant, le démarrage du programme nutritionnel au titre duquel 350 centres de nutrition communautaires seront ouverts au profit des enfants de moins de cinq ans.



Ce programme s’inscrit dans le cadre du volet sécurité sociale « Priorité n°1 » annoncé par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et qui figure en tête de ses priorités, visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens, en particulier des franges les pus fragiles de la société.



Les centres nutritionnels qui seront ouverts dans toutes les wilayas du pays bénéficieront à 15 750 enfants. De même, 350 centres nutritionnels seront ouverts dans l’ensemble du pays au profit des femmes enceintes ou allaitantes.



La sélection des bénéficiaires des prestations de ces centres s’est faite au terme d’une campagne d’évaluation et de diagnostic entreprise par le Commissariat à la Sécurité alimentaire en collaboration avec le ministère de la Santé et en concertation avec les autorités administratives et les représentants des populations.



Chaque centre nutritionnel devra accueillir de 50 à 60 enfants victimes de malnutrition qui recevront, pendant trois mois, des compléments nutritionnels riches en vitamines, de préparation facile et conformes aux normes sanitaires internationales.









