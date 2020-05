CommuniquÃ© du Conseil des Ministres du Jeudi 14 Mai 2020

AMI - Le Conseil des Ministres s'est réuni le Jeudi 14 Mai 2020 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Boghé.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Nouadhibou.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre National de Transfusion Sanguine.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’Aïoun.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier des Spécialités.



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole de Santé Publique de Rosso.



- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Ecole de Santé Publique de Néma.



- Projet de décret organisant et réglementant l’exercice de l’activité de chantiers navals en Mauritanie.



Le présent projet de décret fixe les conditions et les modalités de délivrance et d'exercice des activités d'un " Chantier Naval ". Il régit également les modalités de contrôle, de suivi et de retrait de l'agrément par l'Autorité Maritime Compétente. En outre, il vise à apporter une réponse adéquate à la forte demande sur des embarcations pontées fabriquées suivant des normes offrant la sécurité et le confort requis.



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Université de Nouakchott Al Aasriya.



Le Conseil ayant délibéré sur la situation sanitaire du pays, Son Excellence le Président de la République a instruit les départements concernés à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le dispositif de veille, de prévention et de riposte, et ce en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Secrétariat Général de la Présidence de la République



Zone Franche de Nouadhibou



Etablissement Publics



Etablissement Portuaire de la Baie du Repos



Directeur Général: Mohamed Vall Ould Youssef, précédemment Directeur du Centre d'Accueil et d'Insertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi au Ministère de la Justice



Ministère de la Justice



Etablissement Publics



Centre d'Accueil et d'Insertion Sociale des Enfants en Conflit avec la Loi



Directeur: Yarba Ould Segheir, précédemment Directeur Général de l'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos



Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur



Cabinet du Ministre



Chargés de Mission :



- Sidi Mohamed Ould Sidaty (précédemment Ambassadeur Chargé de Mission)



- Mohamed Ould Brahim (précédemment Directeur Adjoint de la Communication et de la Documentation)



Conseillers :



- Conseiller Juridique : Abdel Kader Ahmedou (précédemment Ambassadeur Conseiller Juridique)



- Conseiller Chargé des Affaires Politiques : Sidi Mohamed Ould Mohamed (précédemment Ambassadeur Directeur du Monde Arabe et des Organisations Islamiques)



- Conseiller Chargé de la Communication, Porte-parole du Ministère, Mohamed Ould Tetta (précédemment Ambassadeur Directeur de la Communication et de la Documentation)



Inspection Générale



- Inspecteur Général : Hamed Sidi Mohamed (précédemment Ambassadeur à Rome)



- Inspecteur : Ahmedna Ould Hamoud Eyel (précédemment Inspecteur)



- Inspecteur : Cheikh Ahmed Adouba (précédemment Ambassadeur Chargé de Mission)



Attachés au Cabinet:



1 -Mohamed El Bechir El Hajj (précédemment 1er Conseiller à l’UNESCO)



2 – Aichettou Mohamed Lemine (précédemment Attachée au Cabinet du Président de la République)



3- Salimata Dia (précédemment Directrice Adjointe des RHs)



4- Fatimetou Aida (précédemment Attachée au Cabinet)



5- Lalla Sidi Mohamed (précédemment Attachée au Cabinet)



6- Nebghouha Mohamed Vall (précédemment Attachée au Cabinet)



Secrétariat Général



Direction des Affaires Juridiques et des Traités :



Directeur : Amar Ould Didi Sid’Ahmed Lebatt (précédemment Directeur Adjoint des AJ)



Directeur Adjoint : Bettou Bowbatt (précédemment Attachée au Cabinet)



Direction du Protocole :



Directeur : Al Alem Sidi Mohamed Hamza (précédemment 1er Conseiller à Londres)



Directeur Adjoint : Cheikh Khattary (précédemment Chef Service au Protocole)



Les Directions Centrales



Direction Générale de la Coopération Bilatérale



Directeur Général : Mohamed Hanchi Ketab (précédemment Ambassadeur Directeur Afrique)



Direction du Monde Arabe :



Directeur : Oumar Ahmed Babou (précédemment 1er Conseiller à Riyadh)



Direction Afrique :



Directeur : Maata Ould Mohamed (précédemment 1er Conseiller à Niamey)



Direction de l’Europe :



Directeur : Ahmed Ould Mahmouden (précédemment Directeur Europe)



Direction des Amériques :



Directeur : Mohamed Mohamed Abdallahi Chamra (précédemment Directeur Adjoint Amérique Asie et Océanie)



Direction de l’Asie et de l’Océanie :



Directeur : Fatimetou Cheikhne (précédemment 1er Conseiller à Tunis)



Direction Générale de la Coopération Multilatérale



Directeur Général : Mohamed Lemine Moulaye Ely (précédemment Ambassadeur Chargé de Missions)



Direction de la Ligue Arabe et de la Coopération Islamique (OCI) :



Directeur : Al Alem Abdel Baghi (précédemment Inspecteur)



Direction de l’Union du Magreb Arabe (UMA), de l’Union Européenne (UE) et des Partenaires Méditerranéens :



Directeur : Fatou Mint Hamoud (précédemment 1er Conseiller à Bruxelles)



Direction de l’Union Africaine (UA) et des Organisations Régionales Africaines :



Directeur : Mamadou Ball (précédemment Chef Division des NU - DCI)



Direction des Nations Unies et des Organisations Non Gouvernementales Internationales :



Directeur : Moustapha Ould Inejih (précédemment 1er Conseiller à Abou Dhabi)



Direction Générale des Mauritaniens de l'Extérieur



Directeur Général : Ahmadi Ould Haki (précédemment Ambassadeur Directeur des Affaires Consulaires et des Mauritaniens de l’Etranger)



Direction des Affaires Consulaires :



Directeur : Fatimetou Mint Isselmou Ould Talhatta (précédemment Ambassadrice Conseillère du Ministre)



Direction du Suivi et de l’Insertion :



Directeur : Dhehbi Ould Moulay Zein (précédemment 1er Conseiller à Ankara)



Direction des Urgences et des Affaires Culturelles et Sociales :



Directeur : Toutou Mint Reguad (précédemment Ambassadrice Conseillère du Ministre)



Direction Générale de l'Appui et des Services Transversaux



Directeur Général : Massar Cissoko (ancien 1er Conseiller à Dakar)



Direction des Ressources Humaines et de la Formation :



Directeur : Aicha Mint El Moustapha (précédemment DRH)



Direction Financière et de la Logistique :



Directeur : Lalla Fatma Mint Moulaye Ahmed (précédemment DAF)



Direction du Courrier et des Relations Publiques :



Directeur : Mohamedou Ould Mohamed Vall (précédemment Directeur du Courrier et des Relations Publiques)



Direction de la Documentation, des Archives, de l’Informatique et du Système d’Information :



Directeur: Mohamed Abdallahi Aloueimine (précédemment Directeur de l’Informatique et de l’Archive)













