Une personne testÃ©e positive au coronavirus Ã  Adelbegrou

AMI - Des tests effectués à Bassiknou, Fassala, Adelbagrou et Digueni sur trente sept personnes infiltrées récemment ont confirmé que seul un cas à Adelbegrou est testé positif.



Dès la confirmation du cas, le patient a été mis en quarantaine dans une aile aménagée pour les confinés du COVID-19 afin d’être soigné.



Une mission médicale dépêchée à Adelbegrou a déjà isolé des personnes qui ont eu des contacts avec le malade et poursuit sa recherche pour identifier d’autres individus qui auraient eu des rapports avec lui.



Le wali du Hodh Charghi, M. Cheikh Ould Abdellahi Ould Ewah a indiqué que la personne atteinte du covid-19 était confinée avec deux autres depuis un certain temps. Il a précisé qu’un comité régional a été créé au centre hospitalier pour empêcher le contact entre les confinés, le staff médical et les visiteurs.



M. Cheikh Ould Abdellahi Ould Ewah a souligné que l’apparition du cas d’Adelbegrou ne doit pas constituer une source d’inquiétude du fait que l’intéressé était déjà confiné. Il a enfin exhorté les populations de la wilaya au respect des mesures préventives pour empêcher la propagation de la pandémie au Hodh Charghi.













