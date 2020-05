Le directeur de la santÃ© : Â« la majoritÃ© des cas du covid-19 enregistrÃ©s ne nÃ©cessitent pas de traitement Â»

Saharamédias - Le directeur de la santé publique Sidi O. Zahaf a déclaré ce vendredi que certains des cas du covid-19 qui ont été enregistrés ou même leur majorité ne nécessitent pas des traitements et ne développent pas les symptômes de la maladie, bien qu’ils soient porteurs du virus.



Le directeur de la santé a précisé par ailleurs que le département a adopté une nouvelle stratégie pour faire face à la situation épidémiologique marquée par la prévalence du virus au sein de la société au niveau local alors qu’elle était limitée jusqu’ici à l’infection de personnes venant de l’étranger.



A propos des infrastructures et des équipements médicaux nécessaires pour accompagner les efforts déployés pour faire face à la pandémie, le directeur de la santé publique a dit que le nouvel hôpital des maladies contagieuses ouvert récemment accueille les personnes atteintes et dispose de tous les moyens nécessaires pour la prise en charge des malades.



En réponse à la volonté de certains citoyens de recourir au confinement pour avoir été en contact avec des personnes atteintes, le directeur a dit que toutes les mesures en ce sens ont été prises et se poursuivent encore pour isoler ces personnes et les soumettre aux tests pour déterminer leur situation.



En réponse aux soucis des citoyens de disposer de masques et de produits stérilisants, le directeur a précisé que le département de la santé donne la priorité aux équipes médicales qui sont au premier front.



Interrogé sur la possibilité de déterminer si la première ou les premières personnes atteintes par le virus faisaient parties de celles infiltrées à Nouakchott, le directeur a dit que la mission du secteur de la santé est de préciser les dangers pouvant découler de l’entrée dans le pays dans la conjoncture actuelle.













