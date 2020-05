Covid-19 en Mauritanie : 3 nouveaux cas, 430 contacts des derniers cas confirmÃ©s mis en quarantaine

La Mauritanie a enregistré ce vendredi 15 mai en début de soirée 3 nouveaux cas confirmés de Covid-19 à Nouakchott, selon nos confrères d’Al-akhbar.



«Ces cas ont été enregistrés à Teyarett, Toujounine et El Mina. A ce jour 2217 tests ont été effectués dont 29 positifs et 2188 négatifs », a annoncé dans la soirée le ministère de la santé.



Selon les chiffres du ministère mauritanien de la santé, le pays comptait ce vendredi 15 Mai 29 cas de covid-19 confirmés et 3 décès dus à la maladie. Le 3e décès a été déclaré ce vendredi, un vieil homme de 65 ans, souligne Al-akhbar.



D’après le ministère de la santé, des Investigations sont en cours sur les sources de l’infection des derniers cas enregistrés à Nouakchott, non sans annoncer le renforcement des dispositifs de prévention pour maintenir les marchés, mosquées et restaurants opérationnels.



Parmi les réponses en cours annoncées par le ministère de la santé, on peut citer la mise en place de 15 équipes mobiles reliées au centre d’appel 1155 pour la détection des cas à Nouakchott ainsi que le lancement du projet de veille communautaire à Nouakchott.



Les autorités sanitaires ont révélé que 430 contacts des derniers cas confirmés ont été identifiés et mis en quarantaine à Nouakchott, en Assaba et au Hodh Charghi.



Par la rédaction de Cridem