La Mauritanie disposÃ©e Ã  accueillir des vols d'Air France sous conditions

Al-akhbar - Le gouvernement mauritanien a donné son feu vert à la reprise de la compagnie Air France de ses vols à destination de la capitale Nouakchott, à partir du 21 mai courant.



Toutefois, cette dérogation est assortie de conditions, informe une source au sein du ministère de l’équipement et des transports, selon laquelle, il n’est permis à aucun passager de ses vols de descendre des avions français sur l’aéroport international Oumtounsy de Nouakchott.



Cette situation offre l’opportunité à ceux qui se trouvent en Mauritanie et qui veulent quitter à réserver sur les lignes aériennes françaises.



Une réunion se tiendra la semaine prochaine à Nouakchott afin d’examiner les besoins de ces vols en approvisionnements et kérozène, indique-t-on.



Les vols vers Nouakchott en Mauritanie qui constitue une escale pour les destinations de Conakry en Guinée reprendront le 15 juin prochain, avec une fréquence de 2 vols par semaine, rappelle-t-on.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l'Arabe par Cridem



