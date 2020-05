Mauritanie : ouverture dâ€™un centre de 800 lits pour isoler les malades du covid-19

Saharamédias - Le ministère mauritanien de la santé a annoncé dimanche l’ouverture d’un nouveau centre pour l’isolement des malades du coronavirus, d’une capacité de 800 lits.



L’ouverture de ce centre intervient alors que le nombre de malades a atteint 40 depuis la mi-mars et que 30 parmi eux sont sous surveillance médicale, 6 déclarés guéris et quatre décédés. Selon le bulletin quotidien du ministère réalisé avec le concours de l’OMS, la capacité de ce centre pourrait être augmentée.



Dans une première étape les autorités mauritaniennes avaient préparé un centre d’accueil pour les malades au sein de l’ancien centre de cardiologie, d’une capacité de 14 lits pouvant être portée à 20 lits.



Ce centre s’est trouvé saturé depuis l’augmentation du nombre de cas ces derniers jours. Les autorités avaient également utilisé le centre des maladies contagieuses construit récemment par la Chine et d’une capacité de 20 lits.



Le ministère de la santé n’a pas donné de précision quant au lieu où se trouve le nouveau centre de 800 lits mais des sources croient savoir qu’il sera édifié dans les locaux de l’université moderne de Nouakchott, hors de la capitale.



La Mauritanie fait face à un déficit de matériel de protection contre le virus mais aussi d’appareils de réanimation et d’oxygène, selon les récents bulletins quotidiens publiés par le ministère de la santé.













