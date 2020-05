Lutte contre la COVID-19, lettre ouverte Ã  Madame la Ministre de lâ€™Hydraulique et de lâ€™Assainissement

Ebaye EMINE - Madame la Ministre,



Avec la montée des contaminations et décès liés à la COVID-19, je me permets de vous faire part d’une proposition permettant à votre ministère de mieux se positionner dans la lutte contre cette pandémie.



Celle-ci repose sur la simple analyse des eaux usées pour améliorer la réponse et la réactivité du gouvernement. En effet, vos services compétents, en coordination avec le Ministère de la santé, peuvent cibler des zones urbaines représentatives afin d’analyser leurs rejets d’eaux usées.



L’analyse en question vise à rechercher l’agent responsable de la COVID-19 dans les eaux usées, pour repérer l’apparition et la propagation de la maladie beaucoup plus tôt dans l’espace et le temps, c'est-à-dire une à deux semaines plus tôt qu’en utilisant des tests individuels sur des personnes infectées qui présentent des symptômes et sont hospitalisées.

Je porte à votre connaissance qu’en mars dernier, le Département Gestion des eaux urbaines de l’Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l’Eau (Eawag) a procédé à des prélèvements d’eaux usées dans plusieurs villes en Suisse pour cette fin.



Si cette piste est retenue, elle pourrait donc donner de l’avance et permettre de réagir plus efficacement.



Sur le plan pratique, et dans le cadre de mon activité professionnelle, mon interlocuteur à la Chambre régionale d’agriculture de Normandie m’a informé (le vendredi 15/05/2020), de la possibilité d’obtenir des résultats sous 10 jours, avec un coût de 180-200€/analyse (proposé par un laboratoire lyonnais). Bien entendu, Madame la Ministre peut en échanger avec l’ambassadeur de la France à Nouakchott pour mieux évaluer l’utilité de cette proposition et arrêter la solution la plus appropriée en la matière. L’acheminement des échantillons à analyser semble être plus facile en raison de la récente autorisation d’atterrissage d’Air France à Nouakchott.



Espérant que le pays reste le plus possible épargné d’un débordement non souhaité, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.



Ebaye DAH EMINE

ebaye.emine@laposte.net

Responsable du Service Assainissement-GEMAPI à la Communauté de communes Vallées de l’Orne & de l’Odon













