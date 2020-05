Saluons l’avènement de l’Evénement historique crée par ELIJMAA des partis politiques représentés au Parlement

Initiatives News - Dans la vie d’une Nation il y a des événements qui ne doivent jamais passer inaperçus ou sous silence, tant pour les observateurs que pour les acteurs de la vie politique, de la vie économique et sociale et de la vie tout court.



Il en est un qui vient de se produire. A l'Institut 2 IRES, nous le saluons vivement aujourd’hui ; nous l’attendions de tous nos vœux depuis que notre Laboratoire d'idées, 2Ires, a commencé à mener des analyses prospectives et à produire des idées propres, depuis plusieurs décennies.



Intelligents et fins politiques, mes lecteurs et mes chers compatriotes l'auront sûrement déjà deviné.



En arabe, il a un nom : ELIJMAA ( الاجماع ). Dans la langue de Molière, il s'appelle le consensus. Dans le jargon, invention de 2IRES, c’ est la démocratie inclusive. Depuis quelques mois, dans notre République, il y a un Président. Depuis hier, il a pénétré dans tout le corps et dans le "tissu" politique mauritanien.



En effet, nous venons d'apprendre, en consultant le site cridem, que cet "IJMAA", ce consensus, cette démocratie inclusive, sont adoptés, et seront la ligne de conduite suivie par tous les partis politiques mauritaniens – représentés dans le Parlement.



Ils sont unanimement déterminés à relever le triple défis que connait notre Patrie :



1- les soldes négatifs légués par une gestion liquidationniste de notre économie, de notre société et de nos valeurs ;



2- la pandémie du corona ; et ,



3- la crise résultant de ces deux drames successifs.



Ainsi, ces partis donnent une réponse à laquelle ne résisteront guère les trois problématiques défis.



La bonne voie vers la solution de ces problématiques vient donc d’être empruntée. La bonne et la pertinente réaction et la solution idoine que nous avons lues à travers les lignes du texte de la déclaration de ces partis ira, tout droit, s'incruster dans la mémoire, en marbre, de l’Histoire et en lettres dorées. Qu'ils trouvent ici nos vives et sincères félicitations !!



La confiance va en renaître chez nous autres citoyens, car ces leaders empruntant le même chemin, lumineux de surcroît, pour mener le même combat contre ces trois ennemis :



– corona, plus



– sa crise économique , et



– les soldes aux couleurs rouges et illégitimes du drapeau parachuté de nulle part, vont inéluctablement susciter l’enthousiasme et la mobilisation d'Un peuple revigoré, retrouvant sa fraternité et recouvrant son honneur.



Avec une direction politique unie, dirigeant un peuple soudé vers un objectif unique, le triomphe est assuré.



Tous, les coudes serrés les uns contre les autres et sans «distanciation politique » au delà de 2 mètres, dans l’unanimité, ils constitueront ainsi un mur infranchissable par le coronas “visibles” et invisibles et leurs sinistres et sadiques alliés.



Tout le monde devient "opposition politique" à ces trois drames.



La majorité électorale se métarphose en une unanimité effective contre ce détestable trio de fléaux.



Qui de nous, mes chers compatriotes, peut s’absenter à ce combat historique?



Qui peut en être exclu ? Qui pourrait s’auto-exclure de "ELIJMAA" dans cette guerre à triple fronts? De tous mes voeux et de mon humble avis : personne ne l’oserait, personne n’oserait commettre un tel crime.



Rappelez-vous, quoiqu’il en soit, que L’ HISTOIRE ne pardonne jamais …en pareils moments de la vie d’un pays, où les absents ou récalcitrants s’appellent les "Traîtres" et où les méritants sont décorés et surnommés les "HEROS" de la république et de la démocratie !



A suivre



Série d’articles



Par Mohamed Ould Mohamed El HACEN

Fondateur de 2IRES













