La Commission interministÃ©rielle chargÃ©e du suivi de la Covid-19 annonce de nouvelles mesures prÃ©ventives

AMI - Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahhmedou M’Haimid, a indiqué que la Commission interministérielle chargée du suivi de la propagation de la Covid-19 s’est réunie, ce dimanche, sous la supervision du Premier ministre,



M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya pour faire le point sur la situation sanitaire et évaluer les dispositions prises depuis la mi-mars jusqu’aux dispositions décidées par le Conseil des ministres lors de sa dernière session sur instructions du Président de la République en matière de renforcement du dispositif préventif de lutte contre la pandémie.



Sur la base de cette évaluation et sur la base des instructions du Président de la République, le ministre de l’Équipement et des Transports a révélé que la commission a pris un ensemble de mesures dont la première porte sur l’accueil de citoyens pour lesquels trois centres ont été créés pour l’accueil des citoyens dans les wilayas de Nouakchott, en particulier à Nouakchott-Nord et Nouakchott-Sud aux fins d’encadrer et d’orienter les personnes concernées, sous la supervision du ministère de la Défense Nationale en étroite coordination avec le ministère de la Santé.



Ces centres de premier accueil permettront d’alléger la pression sur les centres de prise en charge sanitaire et des centres d’appel 1155.



Le ministre a ajouté que la deuxième mesure est relative à la création d’un observatoire scientifique en charge de donner des avis consultatifs au Conseil scientifique qui a été créé au niveau du ministère de la Santé pour approfondir l’expertise et renforcer la concertation sur la pandémie de manière à éclairer plus efficacement les décisions publiques dans ce domaine.



M. Mohamedou Ahhmedou M’Haimid a souligné que la troisième décision de la commission a porté également sur l’approfondissement et le renforcement de la concertation entamée au niveau du secteur des transports, autre vecteur de transmission de la maladie, particulièrement avec les syndicats des transporteurs, aux fins de limiter la propagation du virus à travers une meilleure régulation du transport urbain.



Le ministre a indiqué qu’en complément des dispositions d’encadrement de l’ouverture des marchés, décidées en Conseil des ministres sur instructions du Président de la République, il a été décidé, outre dans les marchés, de rendre obligatoire le port du masque, ou de ce qui en tient lieu, dans les administrations publiques pour les employés et les usagers du service public.



La Commission a également décidé la prise de l’ensemble des dispositions aux fins d’augmenter la capacité d’accueil des structures de santé avec la contribution du secteur privé.



De même, les conditions d’isolement seront renforcées autour de Nouakchott, le ministère de la Défense Nationale et le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation devant assurer l’interdiction rigoureuse de circulation de personnes de et vers Nouakchott, de façon à maintenir la situation sous contrôle.



M. Mohamedou Ahhmedou M’Haimid a insisté sur le fait que la situation requiert une prise de conscience collective et l’engagement de tous pour que chaque citoyen s’investisse dans sa propre protection et celle des autres, rappelant à ce sujet les propos du Président de la République quand il avait déclaré que la lutte contre la covid-19 est d’abord une question de prise de conscience, de mentalité et de pratiques et appelé à l’intensification des actions de sensibilisation des citoyens aux dangers de la pandémie et aux moyens de s’en prémunir.



Le ministre a fait observer que le ministère de la Santé publie quotidiennement, tous les jours à 18 heures, un bulletin de santé qui dresse le bilan au jour le jour de la situation de la pandémie et donne les conseils et recommandations qui s’imposent. Il a invité les citoyens à suivre ce bulletin et à en observer les recommandations, soulignant que les pouvoirs publics, à eux seuls, ne pourront pas venir à bout du fléau et que la réactivité des citoyens reste déterminante dans la lutte contre le fléau.



Il a évoqué la série des mesures qui avaient été annoncées dans le discours du Président de la République le 25 mars dernier, notamment celle relative à la création d’un fonds de solidarité sociale pour faire face aux conséquences du coronavirus, et dont la mise en œuvre a été d’un grand concours pour les citoyens, en particulier pour les franges les plus démunies de la population qui ont bénéficié, entre autres appuis, des distribution alimentaires au profit de 30 mille familles, des prises en charge des frais d’eau et d’électricité des habitants des zones rurales, l’exonération des taxes de douanes sur les produits de première nécessité, la stabilisation des prix sur le marché et la lutte contre la spéculation commerciale.



Le ministre a affirmé que ces mesures ont eu des impacts très positifs sur les conditions de vie des citoyens, et qu’elles seront renforcées au cours des prochaines étapes.



Le ministre de l’Équipement et des Transports a fait part de l’appréciation positive de la commission à l’endroit des équipes médicales et des corps armées et de sécurité, pour les efforts exceptionnels qu’ils continuent de fournir dans ce contexte particulier au service de la protection des citoyens.













