Lutte contre le Coronavirus : interdiction Ã  toute personne d'entrer et de sortir de Nouakchott

Xinhuanet - La Mauritanie a enregistré dimanche 22 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre total de cas confirmés dans le pays à 62.



Selon le Directeur de la Santé publique, Dr. Sidi Ould Zahav, il s'agit de cas de contamination par contact avec des personnes porteuses du virus. "La meilleure façon de se protéger contre ce virus est de rester confiné chez soi, car à chaque fois que vous sortez, vous vous exposez au danger de la contamination par le COVID-19", a-t-il souligné.



Il a indiqué que la ville de Nouakchott faisait face à une nouvelle vague de contaminations.



Etant donnée cette situation, le gouvernement mauritanien a décidé ce dimanche, à l'issue d'une réunion présidée par le Premier ministre Ismaïl Ould Bedda Ould Cheikh Sidiya, d'interdire à toute personne d'entrer et de sortir de Nouakchott.



La Mauritanie a connu un fort rebond des cas confirmés ces derniers jours. Cependant, le ministre de l'Intérieur Mohamed Salem Ould Merzoug a déclaré vendredi que le pays maintiendrait l'assouplissement de certaines mesures initialement prises dans le cadre de la réponse nationale à la pandémie de COVID-19. Mais les gens seraient obligés de porter des masques en entrant dans les 15 principaux marchés de Nouakchott où de nombreux habitants de la capitale achètent de la nourriture.



A ce jour, la Mauritanie compte 62 cas confirmés de COVID-19, dont 4 décès et 6 guérisons, depuis le 13 mars.













