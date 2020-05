Libye : Tripoli annonce la reprise dâ€™une base aÃ©rienne stratÃ©gique aux mains dâ€™Haftar

Jeune Afrique - Le Gouvernement d’union nationale (GNA) a annoncé ce lundi que ses forces avaient repris à l’Armée nationale libyenne (ANL) la base aérienne stratégique d’Al-Watiya, située à 140 km au sud-ouest de la capitale.



« Avec fierté et honneur, nous déclarons la libération de la base militaire d’Al-Watiya de l’emprise des milices criminelles et des mercenaires terroristes (pro-Haftar) », a annoncé, dans un communiqué, Fayez al-Sarraj, le chef du Gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli et reconnu par l’ONU.



Les troupes du maréchal Haftar, l’homme fort de l’Est libyen, n’avaient pas réagi à la mi-journée à cette annonce qui intervient après plusieurs semaines de siège et de tentatives infructueuses par les pro-GNA pour capturer la base qui était utilisée par leurs rivaux pour faire décoller leurs avions.



Vers une « grande victoire »



« Le succès d’aujourd’hui n’est pas la fin de la bataille mais elle nous rapproche plus que jamais de la grande victoire, où toutes les villes et les régions seront libérées, et de l’anéantissement définitif du projet hégémonique et tyrannique qui menace les espoirs et les attentes des Libyens d’un État civil et démocratique », a encore ajouté Sarraj.



C’est donc un nouveau revers essuyé par le maréchal Haftar dans son offensive contre la capitale libyenne lancée il y a un an. Il y a deux semaines, ses troupes perdaient le contrôle de deux villes stratégiques de l’Ouest libyen.



Aidés par la Turquie, les pro-GNA ont intensifié les raids aériens contre leurs rivaux ces dernières semaines, visant notamment leurs lignes d’approvisionnement autour de la base d’Al-Watiya et la ville de Tarhouna, désormais la seule base-arrière des pro-Haftar, située à quelque 80 km au sud-est de Tripoli.



Lundi, le porte-parole des forces du GNA, Mohamad Gnounou, a indiqué que trois systèmes de missiles de défense aérienne de fabrication russe « Pantsir » ont été détruits entre dimanche et lundi avant leur déploiement dans la base d’Al-Watiya.



Par Jeune Afrique avec AFP













